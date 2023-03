NBA, Ja Morant ha iniziato un percorso riabilitativo in Florida

Secondo quanto riportato da ESPN, la stella dei Memphis Grizzlies Ja Morant ha iniziato nei giorni scorsi un percorso riabilitativo in Florida.

Il nativo di Dalzell, Carolina del Sud ha dichiarato di cercare un aiuto per affrontare al meglio lo stress:

“Mi prenderò un po’ di tempo per ottenere aiuto e lavorare per imparare metodi migliori per affrontare lo stress e il mio benessere generale”.

La franchigia del Tennessee ha annunciato che il 23enne sarebbe rimasto fuori almeno per la partita contro i Miami Heat, ma non c’è ancora una tempistica precisa per il suo reintegro in squadra. Al momento, infatti, i Memphis Grizzlies continuano a dare la priorità al desiderio e alla necessità di Morant di ottenere un aiuto dopo la serie di incidenti preoccupanti che sono culminati con il numero 12 che brandiva una pistola in un nightclub di Denver.

Si è espresso sulla questione anche l’head coach dei Grizzlies Taylor Jenkins, prima della vittoria per 104-88 ottenuta dai suoi contro i Dallas Mavericks:

“Ja è completamente impegnato in questo processo e pronto per qualunque cosa accada dopo le prossime due partite. Si sta prendendo tempo e responsabilità per migliorare se stesso in modo che possa essere migliore per la nostra squadra. Non commenterò ulteriormente fino a quando non saranno necessari ulteriori aggiornamenti”.

Nel frattempo i compagni di squadra di Morant restano al suo fianco, come ammesso anche da Tyus Jones:

“Il suo spirito è stato fantastico finora. È un momento unico. Ci sono momenti nella vita in cui devi mettere te stesso prima della tua famiglia, prima del basket, prima di molte altre cose e non so se molti ragazzi l’avrebbero mai fatto. È un momento in cui sta mettendo se stesso al primo posto e penso che ne stia approfittando. Noi lo sosteniamo, gli copriamo le spalle. Lo sa ed è proprio quello che cerco di ribadire”.

Prima della sospensione da parte della franchigia, Morant stava guidando i suoi Grizzlies con medie di 27.1 punti, 6 rimbalzi e 8.2 assist ad allacciata di scarpe.



