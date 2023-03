NBA, Anthony Davis demolisce i Pelicans con 35 punti, ma salterà il back-to-back

Ieri notte Anthony Davis ha dato spettacolo contro la sua ex squadra, i New Orleans Pelicans. In una partita da vincere assolutamente, il “big” dei Los Angeles Lakers ha messo a segno 35 punti e 17 rimbalzi, aiutando i suoi compagni a raggiungere un’importante vittoria.

Secondo coach Dervin Ham, però, Davis salterà la partita di stanotte contro i Rockets. Un back-to-back che potrebbe mettere a dura prova le sue condizioni fisiche.

“Non giocherà perché non è ancora al meglio. Anche se stanotte ha giocato senza dolore. Abbiamo preso la decisione, d’accordo con lo staff medico, di non fargli giocare i back-to-back.”

Il piede destro di Davis, che durante la stagione lo ha tenuto fuori per 20 partite, non sarebbe ancora guarito completamente. Da qui la preoccupazione dei dottori, che stanno cercando di evitare sforzi eccessivi e inutili.

Il lungo dei Lakers ieri si è caricato sulle spalle i compagni, con la nona partita stagionale da almeno 30 punti e almeno 15 assist. La vittoria, contro una rivale diretta, non è servita però a staccarsi dal decimo posto della Western Conference (34-35), visto che ieri notte anche OKC ha vinto (contro i Brooklyn Nets).

Per questo domani, contro i Rockets, l’imperativo è vincere. Anche perché i texani hanno da poco battuto i Boston Celtics, ovvero i secondi della Eastern Conference.

Peccato che Davis non potrà offrire il proprio contributo. Una situazione frustrante, per il n. 3 dei Lakers, che si è sfogato ai microfoni di ESPN:

“Beh, è dura. Specialmente perché, in ogni partita, vorrei solo andare là fuori e giocare. Ma i medici e l’organizzazione hanno deciso che è meglio che non giochi back-to-back. Lo so che è per il mio bene ma… stiamo facendo di tutto e ho ancora bisogno di giorni di riposo. É frustrante.”

