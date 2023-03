NBA, i Milwaukee Bucks firmano Meyers Leonard per il resto della stagione

I Milwaukee Bucks hanno annunciato tramite un comunicato sul loro sito ufficiale di aver firmato Meyers Leonard con un nuovo contratto valevole fino al termine della stagione.

Il secondo 10-day contract di Leonard era scaduto lo scorso lunedì ed i Bucks hanno così deciso di mantenere il loro nuovo numero 3 anche per i prossimi Playoff.

Il nativo di Woodbridge, Virginia ha disputato finora 5 partite con la nuova casacca addosso, registrando 2.8 punti e 2 rimbalzi in poco di meno di 7 minuti di media sul parquet.

Prima dell’esordio contro i Miami Heat, Leonard non giocava una partita ufficiale dal 9 gennaio 2021 a causa di un insulto antisemita pronunciato durante una diretta Twitch.

Alla ricerca di un contratto nella lega, prima di accordarsi con i Bucks, Leonard si era confidato con Jeremy Schaap nel podcast “Outside the Lines”, rinnovando le sue scuse ed ammettendo di non essere al corrente del significato della parola pronunciata:

“Mi sentivo come se stessi vivendo in un brutto sogno. Non c’è una sola cellula di odio nel mio corpo. So di aver commesso un enorme errore. Non ci sono assolutamente scuse per quello che è successo quel giorno. E l’ignoranza, sfortunatamente, è una cosa molto reale. Non sto scappando da quell’episodio, ma non sapevo che cosa significasse”.

Leonard sembra aver ritrovato la luce in fondo al tunnel dopo il momento più buio della sua carriera e sarà sicuramente un tassello in più per aiutare i Milwaukee Bucks a cercare di portare nel Wisconsin il Larry O’Brien Trophy.

ESPN Sources: Seven-footer Meyers Leonard is signing with the Milwaukee Bucks for the rest of the season. Leonard’s second 10-day deal with Bucks expired yesterday and now he remains with the East’s No. 1 seed through the playoffs.

— Adrian Wojnarowski (@wojespn) March 14, 2023