NBA, Ja Morant nei guai: avrebbe minacciato e picchiato un minorenne

Ja Morant è accusato di minacce e violenze per alcuni fatti risalenti alla scorsa estate. Lo ha riportato Molly Hensley-Clancy, del Washington Post.

Il primo episodio riguarda il capo della sicurezza di un centro commerciale. Secondo l’uomo, il N.12 dei Memphis Grizzlies lo avrebbe minacciato a seguito di una discussione in un parcheggio.

Quattro giorni dopo, un altro episodio di violenza, stavolta ai danni di un diciassettenne. Il giovane ha dichiarato alla polizia di essere stato picchiato più volte, nel corso di una partitella a casa di Morant.

In particolare Morant avrebbe tirato la palla con violenza al petto del ragazzo. Il giovane l’avrebbe bloccata e scagliata con altrettanta forza verso il giocatore, che avrebbe mancato la presa e sarebbe stato colpito al mento.

Allora Morant avrebbe appoggiato il mento sulla spalla del ragazzo, e chiesto ai presenti: “Devo dargliele?”. Dopo l’assenso dei presenti, Morant e altri si sarebbero scagliati sul ragazzo.

“Sono caduto per terra e ho cercato di coprirmi la faccia. Ma hanno continuato a colpirmi la faccia, la testa e altre parti del corpo. Ja mi ha colpito 12, 13 volte.”

Il ragazzo ha confessato anche altro, all’ufficio dello Sceriffo di Shelby County. Dopo l’attacco, il giocatore sarebbe entrato in casa e avrebbe preso una pistola.

Intervistato dalla polizia, Morant ha dichiarato di aver agito per autodifesa. Il suo agente, Jim Tanner, ha dichiarato che “le accuse non sussistono, sono solo voci messe in giro da persone che vogliono smantellare la reputazione di Morant e prosciugare le sue finanze.”

Circa due settimane dopo l’episodio, l’8 agosto, Morant e la sua famiglia hanno dichiarato di sentirsi spaventati. Il ragazzo avrebbe infatti detto che sarebbe tornato e avrebbe “fatto saltare in aria la sua casa come un fuoco d’artificio”.

Una vicenda controversa e misteriosa, dunque, quella riguardante la stella dei Memphis Grizzlies. Una vicenda che i Grizzlies si rifiutano di commentare, ma che l’NBA sta prendendo molto seriamente.

