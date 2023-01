NBA, venduta a 3.68 milioni di dollari la maglia indossata da LeBron James in gara 7 delle Finals 2013

LeBron James continua a frantumare record, che sia dentro o fuori dal campo non fa differenza. Dopo aver registrato due record nella partita persa contro i Los Angeles Clippers, è tempo di primati anche al di fuori dei parquet NBA.

Infatti, nella giornata odierna, la canotta indossata da LeBron James in gara 7 delle NBA Finals 2013 è stata venduta all’asta per 3.68 milioni di dollari, diventando la terza maglia indossata più costosa mai venduta dalla casa d’aste Sotheby’s. La notte in cui “King James” ha indossato questa maglia, ha messo a segno 37 punti, 12 rimbalzi e 4 assist guidando i suoi Miami Heat alla vittoria dell’anello contro i San Antonio Spurs.

Il record precedente per una maglia indossata da LeBron James era per la canotta dell’All-Star Game del 2020, che è stata venduta per 630.000 dollari.

Al primo posto di questa speciale classifica c’è, neanche a dirlo, Michael Jordan, la cui canotta indossata alle NBA Finals del 1998 è stata battuta all’asta per 10.91 milioni di dollari. Seguita a ruota dai 9.28 milioni di dollari incassati da Sotheby’s per la maglia indossata da Diego Armando Maradona durante il celebre quarto di finale dei Mondiali 1986 della sua Argentina contro l’Inghilterra. La partita resa celebre dal “Gol del secolo” e dalla “Mano de Dios” di Maradona, terminata 2-1 per i sudamericani.

L’incredibile importo con cui è stata venduta la canotta di James dipende anche dall’imminente sorpasso del nativo di Akron ai danni di Kareem Abdul-Jabbar per il record di punti all-time secondo Brahm Wachter, responsabile dello streetwear e degli oggetti da collezione moderni di Sotheby’s:

“L’incredibile risultato di oggi arriva in un momento cruciale nella carriera di LeBron James, dove è a portata di mano per raggiungere il record di punti all-time. Dopo la maglia di Michael Jordan, questa vendita di successo di un’altra maglia di una leggenda incomparabile è una delle maglie più significative che siano mai arrivate all’asta.”

Non passerà molto tempo prima che un altro probabile record venga fuori da Sotheby’s. Subito dopo il terzo anniversario della sua morte, il 1 febbraio, verrà battuta all’asta una canotta indossata da Kobe Bryant durante la stagione 2007-2008.

LeBron James’ 2013 NBA Finals Game 7 jersey has sold at auction for $3.68 million. It’s Sotheby's 3rd-most expensive NBA jersey ever sold, and a record for any LeBron jersey. pic.twitter.com/WWmXVD9cNB — Front Office Sports (@FOS) January 27, 2023

Leggi anche:

NBA, Brown e Tatum fanno mea culpa dopo la sconfitta con i Knicks

NBA, Paolo Banchero stupisce i compagni: “Mai visto nessuno esordire come lui”

NBA, infortunio per Luka Doncic: la situazione