I Dallas Mavericks vincono contro Phoenix ma sono in ansia per Luka Doncic: lo sloveno è uscito nel primo quarto per un infortunio alla caviglia sinistra. Una distorsione che non gli ha permesso di proseguire la partita, con lo staff medico dei texani che valuterà le sue condizioni nelle prossime ore.

Luka suffered an apparent ankle injury and is out for the remainder of the game vs. the Suns. pic.twitter.com/IyTJCgY9xl — NBA on ESPN (@ESPNNBA) January 27, 2023

Infortunio Luka Doncic, la prima risonanza è negativa

Luka Doncic ha rimediato una distorsione alla caviglia sinistra mentre cercava di girarsi e liberarsi in area di un difensore: un movimento innaturale che ha costretto i Mavs a chiamare il time-out dopo poco più di quattro minuti dall’inizio del primo quarto. Lo sloveno ha lasciato il campo zoppicando, accompagnato da membri dello staff medico di Dallas.

Il giocatore è stato subito sottoposto a risonanza magnetica, risultata negativa a fratture o lesioni dei legamenti ma verrà comunque rivalutato nelle prossime ore: come scrive Tim MacMahon di ESPN, la sua presenza per la partita di domenica contro Utah è in forte dubbio.

Luka pulled up immediately and limped after this pic.twitter.com/VqWo8SKHn9 — Matt Petersen (@TheMattPetersen) January 27, 2023

Jason Kidd: “Ora sappiamo poco, vedremo prima della partita con Utah”

Chi monitorerà passo passo le condizioni di Luka Doncic sarà Jason Kidd che, nella conferenza stampa post partita, parla dell’infortunio della sua punta di diamante:

“Per ora sappiamo poco sulle sue condizioni, dobbiamo vedere nei prossimi giorni come sta e cosa dicono i medici. Sapremo di più a ridosso della partita con Utah, per ora dobbiamo solo aspettare: lui era di buon umore, sembra star bene ma vediamo nei prossimi giorni”

I Dallas Mavericks sperano che non si tratti di nulla di grave, visto che il loro trend senza lo sloveno conta cinque sconfitte e zero vittorie.

