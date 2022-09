Asta record per la canotta indossata da Michael Jordan alle NBA Finals 1998

Se c’è una cosa certa è che Michael Jordan ci ha abituati a vederlo battere record, fuori e dentro dal campo. L’ultimo in ordine cronologico risale solo a pochi giorni fa, quando la casa d’asta Sotheby’s ha reso pubblica la notizia della vendita della maglia indossata da MJ durante le NBA Finals 1998, giocate contro gli Utah Jazz.

A record-breaking day. Michael Jordan's iconic 1998 NBA Finals 'The Last Dance' jersey has sold for $10.1 million, setting records for a basketball jersey, any game-worn sports memorabilia, and most valuable #MichaelJordan item ever sold at auction. pic.twitter.com/7t8G98N5pW

— Sotheby's (@Sothebys) September 15, 2022