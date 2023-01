NBA, LeBron James ne mette 46 contro i Clippers

Anche stanotte, nonostante i 38 anni compiuti lo scorso 30 dicembre, LeBron James ci ha regalato un’altra super prestazione, segnando 46 punti contro i Clippers. Nel derby di Los Angeles, il quattro volte MVP ha realizzato il suo career high di triple, mettendone a segno nove su 14 tirate. Con la performance di stanotte, LeBron è diventato il primo giocatore nella storia a segnare almeno 40 punti contro tutte e trenta le squadre NBA. Nonostante il contributo stellare di LeBron, i Clippers sono però riusciti a battere i Lakers 133 a 115. A fine partita, l’ex Cavs e Heat ha detto:

“Sono riuscito a segnare diversi tiri stanotte e ho provato a tenerci in partita. Ma i Clippers sono molto forti, sono eccezionali quando riescono a tirare da tre, e questa notte ci sono riusciti”

A ogni partita, LeBron si avvicina sempre di più al record di punti in regular season, che attualmente porta il nome di Kareem Abdul-Jabbar. Al nativo di Akron, Ohio mancano solo 178 punti per superare l’ex leggenda di Lakers e Bucks, ma LeBron ha detto di non pensarci in questo momento:

“Sono arrivato a questo punto senza neanche pensarci, ho solo pensato alle partite e a giocare nel modo giusto. Anche stanotte, che ho tirato molto, ho provato a distribuire la palla ai miei compagni, per essere sicuro che rimanessero nel ritmo della partita. Ho sempre giocato in questo modo. Quando arriverò al record, vedremo. Vedremo se ne rimarrò colpito. Nell’ultimo paio di anni, da quando abbiamo vinto l’anello, mi sono arrivati molti complimenti dopo le sconfitte. Quindi, per me è difficile accettare questi complimenti perché non mi piace festeggiare dopo che abbiamo perso una partita”

A fine partita, Paul George ha così descritto il numero 6 dei Lakers:

“E’ davvero incredibile. Penso che la cosa che più mi colpisce è da quanto tempo riesca a fare queste cose. Riuscire a segnare 46 punti a 38 anni è impressionante. E farlo per venti anni consecutivi, quello che più risalta è la sua longevità nel gioco. La lega è lui. E’ stato un fantastico mentore, un leader per tanti come me da giovani ed è fantastico. E’ una bella cosa che diventerà lo scoring leader della NBA”

