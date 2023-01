È arrivato LesgoUSA: viaggi NBA con Fan Experience direttamente in campo

Viaggi NBA con Fan Experience direttamente sui principali parquet della lega? È questo quanto propone LesgoUSA.it, una nuova agenzia viaggi milanese che ha aperto i battenti in queste settimane per offrire ai propri utenti la possibilità di godersi una vacanza negli Stati Uniti con la chance di partecipare in prima persona ad uno o più eventi sportivi, scoprendone il dietro le quinte. Quali sono le Fan Experience NBA che si potranno vivere in prima persona? Stiamo parlando di:

Tiri liberi direttamente sul parquet NBA;

Seguire il riscaldamento pre-match dei campioni NBA direttamente dalle prime file;

Foto di gruppo in mezzo al campo;

Meet & Greet pre/post-game.

Ad oggi, è attivo il primo viaggio NBA con Fan Experience direttamente a Miami. Per scoprire di più sull’offerta di lancio prodotto ti rimandiamo direttamente a questa pagina.

Viaggi NBA, ma non solo: cosa offre LesgoUSA

In questo senso, LesgoUSA.it – oltre ad offrire pacchetti viaggio per assistere alla NBA direttamente da vicino – chiarisce che nei prossimi mesi ci saranno viaggi con Fan Experience anche per quanto riguarda UFC (per cui è già attiva una offerta per la Card 286 di Londra, alla O2 Arena), NFL, MLB, Tennis (Miami Open e US Open), MLS e Formula 1. Tutto quanto, ovviamente, studiato attraverso la collaborazione con un tour operator esperto e di settore e che ha una linea comune: la passione per gli Stati Uniti e lo sport.

Camp basketball nei College USA in arrivo su LesgoUSA.it

La prossima settimana, invece, verrà resa nota l’offerta di lancio per quanto riguarda il primo Camp Basketball direttamente all’interno di un College americano. Infatti, LesgoUSA organizzerà periodicamente anche camp nelle principali università USA, in cui l’atleta potrà usufruire di tutti i servizi messi a disposizione: dalla possibilità di utilizzare le facilities del College (palestra e campo), confrontarsi con il coaching staff della struttura (per migliorare le proprie skills) e partecipare alle classi educational per migliorare l’inglese. Ovviamente, non mancheranno i momenti di svago per visitare le città intorno.