NBA, Brown e Tatum fanno mea culpa dopo la sconfitta con i Knicks

Terza sconfitta consecutiva per la banda di coach Joe Mazzulla che cede il passo ai New York Knicks dopo 53 minuti di battaglia al TD Garden. Boston Celtics che hanno buttato alle ortiche 15 punti di vantaggio, ritrovandosi addirittura sotto di 11 a 4:45 minuti dalla fine dei tempi regolamentari, ma riuscendo a forzare l’overtime.

I biancoverdi che a dire il vero avevano anche la possibilità di vincerla ma, con 7.6 secondi sul cronometro, Jaylen Brown ha sbagliato i due tiri liberi decisivi. Il nativo di Marietta, Georgia ha registrato 22 punti e 9 rimbalzi con un pessimo 8/22 al tiro e si è assunto la piena responsabilità della sconfitta della sua squadra:

“Devo solo essere migliore, ad essere onesto. Stasera è stata una partita difficile e sono un giocatore di basket migliore di quello che ho mostrato oggi. Quei due tiri liberi sbagliati simboleggiano l’intera partita. Non sono riuscito a prendere il ritmo, non ho dato abbastanza energia ai miei compagni per ottenere la vittoria ed è quello che succede quando non dai il massimo. Migliorerò me stesso.”