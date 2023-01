Mercato NBA, i Clippers valutano l’assalto a Kyle Lowry e Fred VanVleet

Lo sappiamo da diverse settimane, i Los Angeles Clippers vorrebbero trovare un’alternativa a Reggie Jackson e John Wall, i quali non hanno reso secondo le aspettative in questo inizio di regular season. I californiani, però, sono alla ricerca anche di una riserva di Ivica Zubac, per dare peso al pacchetto lunghi.

Per quanto riguarda la posizione di playmaker, si vocifera un interesse verso Mike Conley, ma occhio all’inserimento della franchigia su Kyle Lowry e Fred VanVleet. Situazioni delicate in entrambi i casi. Lowry, il quale ha un contratto che chiama $ 28.3 milioni in questa stagione, è chiaramente in calo, mentre per quanto riguarda FVV ci sono speculazioni in quanto alcuni ritengono che i Raptors potrebbero iniziare una ricostruzione e il playmaker potrebbe essere il giocatore da sacrificare per fare spazio ai giovani. Detto questo, VanVleet avrebbe tutta l’intenzione di rifiutare la sua player option da 22,8 milioni di dollari e diventare un free agent.

La preoccupazione è che i californiani non abbiano troppi asset da mettere in una eventuale trade: hanno solo la loro prima scelta al draft del 2028 da offrire e poche secondo scelte. Terrance Mann potrebbe essere la pedina più interessante, ma anche un sacrificio per i Clippers che hanno già rifiutato numerose avances su di lui. Dall’altra parte, Los Angeles ha l’imbarazzo della scelta in termini di stipendi da scambiare per pareggiare una possibile trade: Wall (6,5 milioni di dollari), Jackson (11,2), Marcus Morris (16,4), Luke Kennard (13,7) o addirittura Robert Covington ( 12.3).

