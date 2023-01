NBA, il GM Sheppard parla della trade di Hachimura

Tommy Sheppard, general manager degli Washington Wizards, negli ultimi giorni è stato protagonista di una trade con i Lakers per lo scambio di Rui Hachimura. Il giapponese è infatti finito a L.A., e in cambio i Lakers hanno mandato sulla costa est Kendrick Nunn e tre scelte al secondo giro. Intervistato ieri da NBC Sports Washington, il GM Sheppard ha discusso della trade, dicendo che la prima motivazione è stata quella di concedere più minuti nelle rotazioni a Deni Avdija:

“Il periodo tra gennaio e febbraio è quello più pieno, quando ci avviciniamo alla trade deadline. Io ho visto un’opportunità per gli Wizards e ho voluto coglierla. Eravamo abbastanza pieni in quella posizione, e in questo modo potremo dare più minuti a Deni Avdija. Penso sia la ragione più importante dietro questo scambio. Rui è stato fantastico quest’anno e ha fatto un ottimo lavoro, anche nella serie Playoff dello scorso anno, ma dovevamo fare un cambiamento nella lineup e nelle rotazioni, e Deni è al centro dei nostri progetti futuri”

Il GM Tommy Sheppard ha poi commentato l’arrivo a Washington di Kendrick Nunn. Nei primi due anni di NBA, Nunn aveva viaggiato a 15 punti e tre assist di media, ma poi l’infortunio al ginocchio ne ha compromesso l’ultimo periodo. Con i Lakers, in questa prima metà di stagione ha viaggiato a 6.7 punti di media in 13 minuti. Sheppard ne ha parlato come un giocatore forte, anche se l’obiettivo era più quello di dare via Rui Hachimura che non prendere l’ex Miami Heat:

“Penso sia un giocatore fantastico. Abbiamo diversi giocatori nel suo ruolo, ma lo conosciamo bene e sappiamo come può aiutarci. Qualche volta, però, devi anche fare dei sacrifici. Kendrick avrà una grande opportunità qua, ma anche la possibilità di dare più minuti a Deni ha contato nella scelta”

