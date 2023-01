NBA, il malcontento di Evan Fournier in casa Knicks: “Voglio giocare”

I New York Knicks sono in piena corsa per i Playoff 2023 e devono trovare tutto l’apporto dei giocatori in roster. Tra questi, troviamo anche Evan Fournier, utilizzato molto meno rispetto allo scorso anno. Intervistato dal New York Post, il francese ha chiesto a gran voce di poter calcare il parquet con più continuità:

“Nella migliore delle ipotesi, voglio restare qui. Voglio giocare qui. Avevo un sacco di scelte in free agency, ma volevo solo tornare ad essere un Knick. Io amo New York. Volevo giocare per Tom Thibodeau. Quindi mi piacerebbe rimanere, ma mi piacerebbe giocare”.

Domenica sera a Toronto, è tornato per necessità come parte della rotazione di Thibodeau. Il sesto uomo Immanuel Quickley, ha saltato la sua prima partita della stagione per un dolore al ginocchio sinistro, e Thibodeau ha scelto di schierare Fournier, il quale ha segnato otto punti in 21 minuti. Ha iniziato male, sbagliando i suoi primi quattro tiri nel match, ma nel complesso ha aiutato la sua squadra.

Nel frattempo, la franchigia rimane vigile sul mercato NBA anche perché un giocatore come Fournier potrebbe fare gola a diverse squadre. Il giocatore – lo ricordiamo – ha un contratto che chiama 18 milioni di dollari in questa stagione, prima di avere una team option da $ 19 milioni l’anno successivo. Fournier ha quindi continuato:

“Sono nella migliore forma della mia carriera. Dovrei essere nel fiore degli anni. Sono nel fiore degli anni. Voglio giocare, di sicuro. Non è che ho dimenticato come si gioca. L’anno scorso ho avuto un ruolo diverso e in qualche modo sono riuscito a battere un record di franchigia che durava 30 anni. Quindi troverò un modo per adattarmi a qualsiasi situazione.”

