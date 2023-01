NBA, i Bucks tornano a vincere col rientro di Giannis e Middleton

Finisce 150-130 in favore di Milwaukee alla Little Caesar’s Arena di Detroit. Si tratta solamente della sesta partita in questa stagione dove Giannis Antetokounmpo, Khris Middleton e Jrue Holiday giocano tutti e tre insieme. Stagione altalenante per i Milwaukee Bucks, che con questa vittoria, e il season-high per punti segnati (150), si confermano al terzo posto della Eastern Conference con un record di 30-17. Destino opposto, invece, per i Pistons che sprofondano in 15esima posizione a Est, legittimando la loro presenza nella corsa per Victor Wembanyama.

Dopo aver saltato le ultime 5 partite per un fastidio al ginocchio, Giannis Antetokounmpo è tornato in campo stanotte segnando 20 punti nei primi 8 minuti di partita. Ha terminato la partita con 29 punti, 12 rimbalzi e quattro assist con 8/15 dal campo (53%) in soli 26 minuti sul parquet.

29 points in 26 minutes. 29 PTS | 12 REB | 4 AST | 53% FG% pic.twitter.com/ZJHCR3pKgY — Milwaukee Bucks (@Bucks) January 24, 2023

Coach Budenholzer: “Abbiamo bisogno di loro due”

Dopo l’infortunio al ginocchio che l’ha tenuto fuori per 18 partite, stanotte Khris Middleton è tornato sul parquet con la maglia dei Bucks insieme a Giannis e Holiday; non succedeva dal 9 dicembre contro Dallas. Coach Budenholzer ha parlato così prima della partita:

“Loro sono quelli che hanno costruito questa squadra e reso la franchigia com’è ora. Loro giocano ad un livello altissimo. Hanno una gran connessione. Hanno due stili di gioco molto diversi, ma che si sposano perfettamente quando sono al meglio. Mi sento di dire che abbiamo un bel roster e una grande squadra che ha bisogno di loro due e che gioca al meglio quando sono in campo.”

Khris Middleton: “Mi sento bene”

Solo 8 punti con 6 palle perse al rientro dall’infortunio per l’ex campione NBA. Queste le parole di Middleton nel post-partita:

“Mi sento bene. Sento che le gambe stanno bene. E’ stato bello. Sicuramente devo migliorare sulle palle perse e in difesa, ma è qualcosa che verrà da sé con un po’ di tempo. Ho lavorato sodo nelle ultime settimane, ma essere in grado di scendere in campo coi miei ragazzi è la cosa più bella.”

Leggi anche:

NBA, Paolo Banchero ferma Boston

NBA, Damian Lillard trascina Portland contro gli Spurs

Mercato NBA, Rui Hachimura finisce ai Lakers: finalizzata una trade con Washington