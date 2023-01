NBA, Jalen Green segna 42 punti e affonda i T’Wolves

Si aggiorna il career-high della stella dei Rockets dopo i 41 punti di soli 5 giorni fa. A Houston vincono i Rockets 114-119 contro i Timberwolves, orfani di Karl-Anthony Towns ormai dal 29 novembre. Jalen Green e compagni condannano i T’Wolves alla nona posizione a Ovest con un record di 24-25. A Minnesota l’esperimento “Rudy Gobert” non sta dando i frutti sperati, con il francese che sta giocando statisticamente la sua peggior stagione dal 2016: 13.3 punti, 11.6 rimbalzi e 1.3 stoppate ad allacciata di scarpa.

Dopo la terribile prestazione di due giorni fa con 10 punti e 3/13 dal campo, Jalen Green trascina i suoi e interrompe la striscia di 13 sconfitte consecutive per Houston. Il tabellino a fine partita recita: 42 punti (career-high), 4 rimbalzi e quattro assist con 6 triple e 15/25 dal campo (60%).

42 PTS (career-high)

4 REB

4 AST

6 Threes A career night for Jalen Green in the Rockets W 🚀 pic.twitter.com/zr2blrGZlq — NBA (@NBA) January 24, 2023

Jalen Green: “Sto cercando di essere uno dei migliori giocatori della NBA”

A soli 20 anni, il sophomore dei Rockets ha già segnato 40 punti in 3 diverse occasioni. A fine partita si è espresso così sui suoi obiettivi futuri:

“Il mio obiettivo è diventare uno dei migliori giocatori della NBA. Sono ancora giovane al momento, è solo la mia seconda stagione. Sto ancora cercando di capire il gioco e sono qui per questo. Mi sto impegnando per essere allenato e per imparare il più possibile, così la strada per diventare un grande sarà un po’ più semplice.”

.@JalenGreen: “I’m trying to be one of the best players in the game.” pic.twitter.com/BxmWieL6cV — Mark Berman (@MarkBermanFox26) January 24, 2023

Coach Silas: “E’ stata una grande vittoria di squadra”

Interrotta la striscia di 13 sconfitte consecutive, il coach dei Rockets Stephen Silas ha parlato così nel post-partita:

“E’ stato bello, i ragazzi hanno giocato alla grande e sono contento per loro. Sono felice per l’impegno che ci abbiamo messo e la resilienza che abbiamo mostrato. Eravamo sopra di 10 e poco dopo solo di 3, di solito soffriamo molto in queste situazioni, invece oggi siamo rimasti in partita e abbiamo combattuto. Ovviamente Jalen [Green] e Alperen [Sengun] hanno giocato alla grande, ma è stato merito di tutti. Una grande vittoria di squadra.”

