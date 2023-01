Mercato NBA, VanVleet smentisce l’offerta da 114 milioni di Toronto: “Non mi è arrivato nulla”

Sabato, un giornalista di TSN aveva riferito che Fred VanVleet era riuscito nell’intento di rifiutare una estensione contrattuale di 4 anni per 114 milioni di dollari complessivi da parte dei Toronto Raptors. Michael Grange di SportNet ha poi fornito un po’ più di dettagli all’interno di questo contesto, confermando che era stata effettivamente fatta effettivamente un’offerta di 114 milioni, ma che non c’era stato un rifiuto da parte del play, ma un reciproco accordo tra lui e la squadra di aspettare.

Il giocatore è intervenuto sull’argomento dopo la vittoria sul Portland di domenica.

“Ne ho parlato prima dell’inizio della stagione. Ancora una volta, non parlerò mai della free agency o di una negoziazione contrattuale tra me e la squadra, quindi non è una voce uscita a causa mia. E non mi è stata fatta alcuna offerta ufficiale. La cosa migliore da fare è aspettare: questa è stata una decisione reciproca di entrambe le parti. Capisco che siamo in un momento in cui due frasi di un articolo si trasformeranno in un tweet, il che significa che all’improvviso ricevo 300 messaggi ieri sera che mi dicono che ho rifiutato un’offerta di 114 milioni, ma questo non è il caso. È tutto un po’ fuorviante e sono deluso che sia uscita una voce di questo tipo. Non voglio che sia una distrazione e questa è l’ultima volta che ne parlo. Sono completamente concentrato su questa squadra. La mia lealtà è verso questa squadra e questa franchigia per cercare di riportarci al livello a cui siamo abituati qui.”