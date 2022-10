NBA, Shaquille O’Neal sulla lite Green-Poole: “I tifosi non sanno nulla di cosa succede nello sport ad alti livelli”

Non sembrano terminare le discussioni rispetto alla lite avventura tra Draymond Green e Jordan Poole ormai più di una settimana fa. A tornare sull’argomento è stato Shaquille O’Neal che – ancora incalzato sulla questione – ha chiesto a tutti di abbassare i toni:

“Tutti voi che parlate di Draymond: fatevi gli affari vostri. Voi che non sapete nulla di sport ad alte prestazioni non avete idea di cosa stiate parlando. Quindi state zitti e fate i tifosi… Sono cose che capitano spesso. Dai, speculiamo sul perché Poole è stato picchiato: dopo aver vinto un titolo, i giocatori quando tornano nella stagione successiva sono sempre un po’ diversi. Soprattutto se hanno giocato un ruolo importante nella vittoria, come nel caso di Jordan Poole. E penso che molte volte questi ragazzi cerchino di testare un po’ il loro status nell’ordine gerarchico. La gerarchia in questa squadra appartiene a Draymond, Klay e Steph. Il giovane credo fosse un po’ troppo agitato, soprattutto perché stava per firmare questa estensione contrattuale... Parlava un po’ troppo male con Draymond e Draymond l’ha dovuto richiamare all’ordine. Succede.”