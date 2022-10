Mercato NBA, Andrew Wiggins estende il contratto con i Golden State Warriors

Dopo Jordan Poole, tocca a Andrew Wiggins estendere il proprio contratto con i Golden State Warriors. I campioni NBA in carica hanno annunciato l’intesa con il management del giocatore, ex prima scelta assoluta al Draft NBA 2014. I termini dell’accordo, non specificati per policy interna nel comunicato della franchigia, sono stati svelati dagli agenti di Wiggins a ESPN: quadriennale a 109 milioi di dollari, con player option sull’ultima stagione. Le parole di Bob Myers in merito alla firma:

“Andrew si è integrato splendidamente nella nostra squadra, già tre anni fa. Il suo primo titolo gli ha fatto guadagnare l’ammirazione di molti nella lega, dando spessore alla sua fama di two-way player d’impatto. Siamo entusiasti del fatto che sarà parte della squadra ancora per parecchi anni.”

Andrew Wiggins: così ha convinto gli Warriors a toglierlo dal mercato

Arrivato sulla Baia via trade nel 2020, Wiggins ha scalato rapidamente le gerarchie ed è stato indicato dallo stesso Steve Kerr come chiave di volta per la rinascita Warriors. A febbraio ha debutatto all’All-Star Game di Cleveland.

