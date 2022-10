NBA, Paolo Banchero: “Pronto ad affrontare LeBron James. Italia? Spero di venire presto”

Paolo Banchero è pronto ad esordire in NBA dopo essere stato scelto alla numero 1 nell’ultimo Draft. Il giocatore di Orlando – intercettato ai microfoni de “La Gazzetta dello Sport” – ha rivelato quelle che sono le sue sensazioni:

“Sto imparando il ritmo del gioco, quando essere paziente o aggressivo. Cerco di essere la miglior versione possibile di me stesso. Per me e per la squadra. Non sono in ansia per l’esordio, probabilmente era più alta su di me la pressione a Duke, al college: sono arrivato come miglior prospetto, come probabile scelta tra le prime due al Draft 2022, nell’ultima stagione con coach K in panchina. La pressione a me è sempre piaciuta e sono riuscito a gestirla. Mi piace che la gente faccia affidamento su di me, scommetta sulle mie doti per vincere. Ovviamente ci sono partite in cui non giochi bene, ma non puoi lasciare che la pressione ti schiacci o si insinui nella testa. Sarà lo stesso in NBA.”