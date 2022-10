NBA, infortunio alla mano per Dennis Schroder: inizio stagione a rischio?

Secondo le indiscrezioni raccolte da Shams Charania, giornalista di punta della redazione di The Athletic, Dennis Schroder ha rimediato un fastidioso infortunio ad un dito, compromettendo seriamente le sue possibilità di scendere in campo martedì prossimo contro i Golden State Warriors a San Francisco per l’esordio stagionale.

Lakers’ Dennis Schroder has suffered a finger injury and his status is up in the air ahead of regular season next week, sources tell @TheAthletic @Stadium. Schroder will not play in tonight’s game vs. Kings and is undergoing testing on severity and return timetable. — Shams Charania (@ShamsCharania) October 14, 2022

Il giocatore tedesco, dopo essersi unito in ritardo ai suoi nuovi compagni per una serie di problemi burocratici legati alla validità del visto, dovrà quindi rimandare presumibilmente anche l’esordio ufficiale in stagione regolare. Poiché non si conosce ancora la reale gravità dell’infortunio, vige la massima cautela anche in merito alla stima della convalescenza stessa. Il giocatore verrà pertanto monitorato giorno dopo giorno sino al definitivo via libera dei medici.

Qualora Russell Westbrook dovesse effettivamente ritagliarsi un ruolo importante in qualità di sesto uomo, la piena salute e una serie di prestazioni convincenti darebbero a Schroder la possibilità di reclamare a buon diritto una maglia da titolare, giocandosi tale ruolo con Kendrick Nunn.

Leggi anche:

NBA, possibile ruolo da sesto uomo per Russell Westbrook?

NBA, Kevin Durant: “Miei problemi con Green? Il pugno a Poole è una situazione diversa”

NBA, Draymond Green torna a disposizione dopo la rissa con Poole: “Guardiamo avanti”