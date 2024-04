NBA, i Magic battono i Cavs in gara 3. Banchero: “Vogliamo vincere la serie”

Gli Orlando Magic dovevano dare una risposta concreta dopo le due pesanti sconfitte subite in quel di Cleveland e grazie ad un ottimo Paolo Banchero sono riusciti a riaprire la serie. Al Kia Center di Orlando va in scena una partita senza storia che i Magic guidano dal primo all’ultimo minuto e vincono con il risultato finale di 121-83, infliggendo ai Cleveland Cavaliers la peggior sconfitta ai Playoff della loro storia. I padroni di casa tornano a vincere una gara della postseason tra le mura amiche per la prima volta dal 2011 contro gli Atlanta Hawks (l’ultima vittoria risaliva invece alla Bolla di Orlando nel 2020).

Come già anticipato, a trascinare Orlando ci pensa il solito Paolo Banchero che segna 31 punti con 13/26 dal campo ed aggiunge 14 rimbalzi e 5 assist. Inoltre il nativo di Seattle, dopo le 15 palle perse nelle prime due gare della serie, realizza 0 turnover e davanti ai media suona la carica in vista di gara 4:

“Nessuno sta festeggiando. Sappiamo che dobbiamo fare la stessa cosa sabato. Ovviamente siamo orgogliosi della vittoria di stasera, è grandioso per questo gruppo ottenere la prima vittoria nei playoff, ma vogliamo tutta la serie”.

I Magic trovano anche i 24 punti di Jalen Suggs con 9/11 al tiro complessivo e i 16 con 8 assist di Franz Wagner. Il miglior marcatore dei Cavs è invece Jarrett Allen, autore di 15 punti con 8 rimbalzi, che nel post-partita offre un’analisi perfetta sulla sconfitta subita dai suoi:

“Mi sento come se ci fossimo invertiti i ruoli [rispetto alle prime due gare]. Quando eravamo in casa abbiamo giocato con molta energia, molta fisicità e loro hanno fatto la stessa cosa con noi oggi. Semplicemente non abbiamo risposto subito”.

