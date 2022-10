NBA, Dikembe Mutombo attualmente in cura a causa di un tumore al cervello

La NBA nella serata di ieri ha rilasciato un comunicato stampa, a nome di Dikembe Mutombo e della sua famiglia, preoccupante. Il leggendario pivot, 56 anni, è attualmente in cura a causa di un tumore al cervello. Questo quanto appare sulla nota:

“Dikembe Mutombo, Ambasciatore NBA e Hall of Famer, è attualmente in cura per un tumore al cervello. Sta ricevendo le migliori cure possibili da un team di specialisti ad Atlanta ed è di buon umore in vista dell’inizio del trattamento. Dikembe e la sua famiglia chiedono che la loro privacy sia rispettata durante questo periodo in modo che possano concentrarsi sulle sue cure. Sono grati per le vostre preghiere”