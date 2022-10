NBA, Lakers già in allarme: Westbrook si ferma in preseason, rischio lungo stop per Schroder

I Los Angeles Lakers hanno chiuso la loro preseason NBA con un ruolino di marcia non invidiabile: cinque partite, quattro sconfitte e una sola vittoria. Nella notte, i gialloviola hanno perso di 47 lunghezze contro i Sacramento Kings e si apprestano ora a guardare la regular season con qualche grado di sfiducia in più.

Questo a causa anche dei numerosi infortuni che stanno colpendo la franchigia. L’ultimo, in ordine cronologico, è quello di Russell Westbrook, il quale ha dovuto abbandonare il campo contro i Kings dopo soli cinque minuti di permanenza. Problema al bicipite femorale per lui che rischia di saltare l’inizio di stagione dei Lakers.

Infortuni Lakers: si teme un lungo stop per Schroder

Dall’altra parte, c’è ancora da chiarire l’entità del problema ad un dito della mano destra per Dennis Schröder. Secondo quanto riporta The Athletic, il giocatore rischierebbe un lungo stop, dando così via libera in quintetto a Russell Westbrook, nonostante le ultime dichiarazioni di coach Ham nel provarlo nel ruolo di sesto uomo:

“La porta non è chiusa sotto quell’aspetto, dobbiamo esplorare ancora un po’. Non siamo alla linea del traguardo, ma ai blocchi di partenza. Ma il fatto che si sia fidato di noi per avere dei dati in più sul suo far parte di quella parte della rotazione mi fa togliere il cappello.”

Si attendono novità dagli esami del tedesco.

