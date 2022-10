Mercato NBA, Jordan Poole estende il contratto con gli Warriors: 140 milioni sul piatto

Ce lo aspettavamo, ed ora è (quasi) ufficiale. Secondo Woj, Jordan Poole estenderà il contratto con i Golden State Warriors. Sono stati i suoi agenti ad annunciarlo al giornalista di ESPN. L’importo del prossimo contratto sarà di 140 milioni di dollari in 4 anni. Un jackpot decisamente importante che aumenterà ulteriormente la luxury tax da pagare da parte dei campioni NBA in carica.

Una bella ricompensa per il play che al suo arrivo nella lega è stato considerato come uno dei peggiori giocatori del campionato, trascorrendo buona parte della sua stagione da rookie in G-League. La scorsa annata, però, è stata quella della svolta per Poole che ha contribuito a portare un anello NBA ai californiani. Il giocatore ha viaggiato con una media di 18.5 punti, 3.4 rimbalzi e 4 assist in 30 minuti di permanenza sul parquet.

