Mercato NBA, Lakers: ufficiale la firma di Dennis Schroder

E’ ufficiale in ritorno di Dennis Schroder ai Los Angeles Lakers. A riportare l’insider NBA di The Athletic e Stadium Shams Charania che dà la notizia, come di consueto, sul suo profilo Twitter.

Free agent guard Dennis Schroder plans to sign a deal with the Los Angeles Lakers, sources tell @TheAthletic @Stadium. Schroder is set to return to LA. — Shams Charania (@ShamsCharania) September 16, 2022

La notizia era già nell’aria da diverso tempo ma senza che di fatto si concretizzasse. Le ottime prestazioni del tedesco ad Eurobasket (21.6 punti, 2.4 rimbalzi e 7.3 assist) con la maglia della Nazionale hanno convinto i dirigenti dei Lakers a dare una seconda possibilità alla point guard. Il giocatore firma un contratto di un anno a 2.6 milioni di dollari. Schroder, come dicevamo, ha già giocato per i californiani nella stagione 2020-2021 con una media di 15.4 punti, 3.5 rimbalzi e 5.8 assist) non lasciando però una buona impressione nei tifosi losangelini e venendo criticato da tifosi e perfino da Magic Johnson. Nella scorsa stagione, invece, si è diviso tra Houston Rockets e Boston Celtics.

Entusiasta, invece, LeBron James che commenta la notizia dell’avvenuta firma in questo modo:

LeBron on Dennis Schroder being back with the Lakers. ✊ pic.twitter.com/9iKMKEonUM — Hoop Central (@TheHoopCentral) September 17, 2022

La situazione Russell Westbrook ai Lakers

Con la firma di Dennis Schroder e quella precedente di Patrick Beverly, i Los Angeles Lakers, hanno un gran numero di guardie a roster. Numero che dovrà, per forza di cose, scendere se i Lakers voglio trovare un equilibrio di squadra ed evitare malumori. Il primo indiziato alla partenza sembra essere Russell Westbrook, altro giocatore a lungo considerato sacrificabile salvo poi essere ancora in squadra tra conferme e smentite di mercato di quest’estate. Le ultime notizie riportano come il giocatore abbia messo in vendita la propria casa di LA, che sia l’inizio della fine di un offseason particolarmente turbolenta in casa Lakers?

