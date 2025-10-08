Assente nella preseason NBA, LeBron James spera di essere pronto per la ripresa

La preseason dei Los Angeles Lakers potrebbe non avere come protagonista il suo volto più iconico. LeBron James, reduce da una lunga estate di speculazioni alimentate anche dalla sua “Seconda Decisione”, sembra destinato a saltare tutta la fase di preseason a causa di un’irritazione al nervo del gluteo.

Secondo quanto riportato da ESPN, lo staff medico gialloviola preferisce non forzare i tempi, per evitare complicazioni in vista di una stagione che si annuncia particolarmente impegnativa. L’obiettivo condiviso con il giocatore è invece quello di ritrovare il parquet il 21 ottobre, data fissata per la prima di regular season contro i Golden State Warriors.

Il quattro volte campione NBA ha già ripreso ad aumentare i carichi in allenamento, alternando lavoro individuale a sessioni sul campo, ma resta determinato a non bruciare le tappe. Arrivato alla sua 23ª stagione da professionista, LeBron ha chiesto ai Lakers un approccio estremamente prudente: meglio perdere qualche partita a ottobre piuttosto che rischiare infortuni in primavera, quando i playoff entreranno nel vivo.

Dopo un’annata segnata da problemi a piede, caviglia e ginocchio, la priorità assoluta per il “Re” è arrivare in salute ai mesi decisivi. E Los Angeles, che ancora una volta punta a inseguire il titolo, non può che condividere questa strategia.



Leggi Anche:

Quali sono le differenze tra sponsorizzazioni NBA e quelle in Italia

NBA, la trovata pubblicitaria di LeBron James non ha mai preoccupato i Lakers