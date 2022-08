I Los Angeles Lakers stanno per mettere a segno un colpo di mercato: Patrick Beverley è sempre più vicino ai gialloviola, con gli Utah Jazz che riceveranno in cambio Talen Horton-Tucker e Stanley Johnson. Beverley torna così a L.A. dopo aver vestito la maglia dei Clippers nel 2017: la chiusura dell’accordo è prevista nelle prossime ore di oggi.

Patrick Beverley-Lakers, i dettagli dell’accordo

Come scrive Adrian Wojnarowski di ESPN, Patrick Beverley nelle prossime ore sarà ufficialmente un giocatore dei Lakers: agli Utah Jazz andranno Talen Horton-Tucker e Stanley Johnson, mentre non saranno inserite scelte per il Draft. Un bel colpo per i gialloviola che vanno così a rinforzare una difesa molto fragile nelle ultime stagioni.

Patrick Beverley is returning to LA — this time, with LeBron James and the Lakers pic.twitter.com/SHY6XGLIAa — Adrian Wojnarowski (@wojespn) August 25, 2022

Per il giocatore si tratta di un ritorno a Los Angeles, visto che dal 2017 al 2021 ha vestito la maglia dei Clippers: nella scorsa stagione ha registrato 9,2 punti, 4,6 assist e 4,1 rimbalzi in 58 partite con i Minnesota TWolves. Patrick Beverley arriva con un contratto in scadenza di 13 milioni, una condizione che lascia ampi margini di manovra ai Lakers che, fondamentalmente, avranno sotto contratto fino al 2023-2024 solo LeBron James e Anthony Davis, permettendo così ai gialloviola di avere molto spazio salariale per costruire intorno a loro due una squadra.

Gli Utah Jazz ricevono in cambio Horton-Tucker e Stanley Johnson: l’arrivo dei due nuovi giocatori punterà ancora di più i riflettori su Donovan Mitchell, sempre al centro dei rumors di mercato. Il giocatore è corteggiato da tempo dai Knicks e, con l’arrivo dei due Lakers, resta da capire se Utah cederà la sua superstar per completare il processo di ricostruzione avviato.

