Paolo Banchero scelto come testimonial della nuova NBA Statement Edition Orlando Magic

Gli Orlando Magic hanno scelto come testimonial nella presentazione della nuova divisa la prima scelta assoluta dello scorso Draft, Paolo Banchero.

La divisa presenta strisce nere sopra al blu principale in un tributo ai momenti migliori della storia della franchigia della Florida. Il motivo con le stelle nere sui fianchi rende omaggio alle divise indossate dal 1998 al 2003.

L’uniforme debutterà il 22 ottobre, in occasione dell’esordio casalingo contro i Boston Celtics e verrà indossata per dieci partite tra le mura amiche dell’Amway Center.

Gli Orlando Magic apriranno il training camp il 27 settembre e inizieranno il programma di preseason di cinque partite il 3 ottobre.

L’esordio in NBA è previsto per il 19 ottobre alla Little Caesars Arena di Detroit.

