Eurobasket 2022, la finale sarà Spagna-Francia!

Polonia 54-95 Francia

La Francia è la prima finalista di questo Europeo, giocherà per l’oro per la quarta volta nella storia e cercherà di ripetere l’unica vittoria conquistata nel 2013.

Una partita senza storia sin dalla palla a due con la Polonia che non riesce mai a infrangere il muro difensivo della Francia.

Francia che domina da subito in attacco, ma soprattuto in difesa con i continui raddoppi su Slaughter e Ponitka, che tolgono alla Polonia i due migliori realizzatori. Polacchi che non riescono a trovare nessun altro che la butti dentro, chiuderanno infatti tutti sotto la doppia cifra.

Secondo tempo che è vera e propria accademia con i francesi che fanno riposare Gobert, Fournier e Heurtel per la finale già conquistata.

Miglior realizzatore della gara Guerschon Yabusele con 22 punti.

Germania 91-96 Spagna

Splendida vittoria della Spagna dopo una vera e propria battaglia.

Iberici che si trovano a giocare l’undicesima semifinale consecutiva e vogliono arrivare all’atto conclusivo della massima rassegna continentale contro i più quotati transalpini.

Germania che invece vuole vincere per ritrovare a giocarsi le proprie carte in finale davanti al pubblico amico della Mercedes-Benz Arena di Berlino.

Primo quarto che scorre in sostanziale equilibrio con le due squadre che si rispondono colpo su colpo, ma sarà la Spagna a chiudere in vantaggio per 24-27.

Il secondo quarto vede la Spagna tirare molto meglio e toccare, addirittura, per più di una volta il +9, fino a quando non si svegliano Schröder e Obst che guidano i teutonici ad un parziale di 14-0. Squadre che vanno al riposo sul 51-46 per la Germania.

Al rientro dall’intervallo lungo la Germania sembra più in palla e continua ad affidarsi a Dennis Schröder che non sbaglia praticamente mai.

La squadra di coach Herbert arriva anche sul +10 e chiude il terzo quarto di gioco con sei punti di vantaggio.

Quarto quarto che rimane in parità fino al 77-77 con sei minuti ancora da giocare, la deciderà Lorenzo Brown, il play naturalizzato spagnolo poco prima dell’inizio di questi Europei non sbaglia un colpo nei minuti finali e regala alle Furie Rosse un’altra finale.

Per la Spagna decisivo proprio Lorenzo Brown con 29 punti e 6 assist, alla Germania non bastano i 30 punti e 8 assist di Dennis Schröder.

Appuntamento a domenica 18 settembre 2022. La finale sarà tra Spagna e Francia, un revival di quella giocata nel 2011 e vinta per 98-85 dalla nazionale di Sergio Scariolo.

Leggi anche:

NBA, Damian Lillard: “Voglio terminare la mia carriera a Portland”

NBA, Donovan Mitchell parla del suo approdo ai Cavs

NBA, caso Sarver: sanzione troppo leggera, tutti d’accordo da Chris Paul a LeBron James