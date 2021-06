NBA, Magic Johnson spara a zero: “Schroder non è da Lakers”

La stagione dei Los Angeles Lakers si è interrotta prematuramente dopo la sconfitta in 6 gare nel primo turno Playoff contro i Phoenix Suns. Tanti i motivi della disfatta gialloviola, dall’infortunio di Anthony Davis alle ottime prestazioni di Devin Booker e compagni. In una recente intervista ad una radio locale però, la leggenda LAL Magic Johnson ha aggiunto un altro imputato alla lista:

“Schroder? Non credo sia un vero Laker. È solo la mia opinione, non so se verrà rifirmato o meno. Ma non credo abbia la mentalità vincente e l’attitudine di cui abbiamo bisogno. Ha avuto occasione per smentirmi in questa serie, ma così non è successo. Dovesse comunque tornare ai Lakers, lo supporterò e inciterò, però non penso sia da Lakers.”

Indubbiamente, l’apporto offensivo di Dennis Schroder è mancato in questa serie: 14.3 punti a partita in sei incontri, includendo inoltre le pesantissime Gara 4 e Gara 5 in cui il tedesco ha fatto registrare rispettivamente otto e zero punti (3/22 dal campo). Partite giocate senza Anthony Davis, già infortunato, in cui era necessario che un giocatore Lakers facesse un passo avanti per sgravare LeBron James dell’intero peso offensivo losangelino.

La guardia si affaccia ora alla free-agency dopo aver rifiutato un’estensione contrattuale da $80milioni in quattro anni con i Lakers. La sua intenzione però è quella di rimanere allo Staples Center:

“Qua ci sono i due migliori giocatori dell’intera lega. Voglio restare e vincere l’anello, non è nemmeno da discutere. Non si tratta di soldi, se tutto andrà come deve andare, torneremo l’anno prossimo e vinceremo”

