NBA, Damian Lillard: “Voglio terminare la mia carriera a Portland”

Buone notizie per i fan dei Portland Trail Blazers. Ospite al Dave Pasch Podcast, Damian Lillard ha ribadito la sua volontà di continuare a giocare per la franchigia dell’Oregon. La sua intenzione è quella di concludere la sua carriera da giocatore ai Blazers, una scelta che conferma la sua lealtà nei confronti della città e della squadra che lo ha selezionato nel Draft 2012.

Ecco le sue parole:

“Si, voglio restare a Portland fino alla fine dei miei giorni da giocatore. Mi è sempre stato detto “Dame, devi andartene da lì! Devi fare questo, devi fare quello…” Ma non sono il tipo di persona che segue quello che gli altri gli dicono di fare. Ho sempre fatto e continuerò a fare quello che è meglio per me e ciò che sento. […] La lealtà che mi sento attribuire è testimonianza di ciò che sono, come persona. Sono fedele a me stesso prima di tutto, credo in ciò che faccio. So bene quali sono le mie possibilità”

Damian Lillard plans on being with Blazers for whole career: ‘I’m never going to be marching to the beat of nobody else’s drum’ https://t.co/RpADF4cQ9x

