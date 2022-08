Celtics-Sixers aprirà la stagione NBA: subito Gallinari contro Harden ed Embiid

Sarà il TD Garden di Boston l’arena della prima palla a due NBA 2022-2023. I Celtics vicecampioni in carica riprenderanno la propria corsa al titolo ospitando i Philadelphia 76ers di James Harden e Joel Embiid. Battesimo di fuoco dunque per la nuova avventura a tinte biancoverdi di Danilo Gallinari

Le finaliste NBA 2021 subito in campo

Il programma dell’opening night, come sempre due partite, comprende anche la già annunciata sfida tra Lakers e Warriors al Chase Center di San Francisco. A dare l’anticipazione circa il calendario NBA in via di definizione è Shams Charania di The Athletic. Curry e compagni, peraltro, riceveranno l’anello di campioni 2022.

