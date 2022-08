NBA Hall of Fame 2022, Tim Duncan introdurrà Manu Ginobili: ecco gli altri nomi

Il 10 settembre, la classe 2022 sarà ufficialmente introdotta nella Naismith Memorial Basketball Hall of Fame. Conosciamo già da diverse settimane i nomi di coloro che riceveranno questo prezioso riconoscimento e ora sappiamo anche chi sono quelli che li hanno introdotti. Ricordiamo che per presentare un giocatore nella HOF devi essere già un Hall of Famer. Tim Duncan, appena entrato nella Hall of Fame, presenterà Manu Ginobili. Ci saranno altre leggende: Isias Thomas presenterà Tim Hardaway e Swin Cash, Jerry West presenterà Bob Huggins, Charles Barkley presenterà Lindsay Whalen e Theresa Shank-Grentz.

Ecco l’elenco completo:

Tim Hardaway , introdotto da Isiah Thomas (’00), Mitch Richmond (’14), Chris Mullin (’11), Yolanda Griffith (’21), Nate Archibald (’91)

Manu Ginobili , presentato da Tim Duncan (’20)

Lindsay Whalen , introdotta da Dawn Staley (’13), Charles Barkley (’06)

Swin Cash , presentato da Tamika Catchings (’20), Teresa Weatherspoon (’19), Tina Thompson (’18), Isiah Thomas (’00), Geno Auriemma (’06)

Bob Huggins , introdotto da Jerry West (’80), Rod Thorn (’18)

George Karl , introdotto da Roy Williams (’07), Gary Payton (’13), Bobby Jones (’19)

Marianne Stanley , introdotta da Cathy Rush (’08), Lisa Leslie (’15), Nancy Lieberman (’96)

Hugh Evans , introdotto da Reggie Miller (’12), George Gervin (’96)

Theresa Shank-Grentz , introdotta da Cathy Rush (’08), Charles Barkley (’06), Vivian Stringer (’09)

Del Harris , presentato da Nancy Lieberman (’96), John Calipari (’15), Sidney Moncrief (’19)

Lou Hudson , introdotto da Spencer Haywood (’15), Jamaal Wilkes (’12)

Larry Costello , introdotto da Billy Cunningham (’86), Wayne Embry (’99), Bob Dandridge (’21)

Radivoj Korac , presentato da Spencer Haywood (’15)