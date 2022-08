Mercato NBA, Kevin Durant e il consiglio di Andrew Bogut per andarsene dai Nets

Non si può dire sia stata un’uscita delicata quella di Andrew Bogut. Scherzando sull’impasse di mercato che vede coinvolto Kevin Durant, l’australiano ex prima scelta assoluta al Draft NBA 2005 ha tirato in ballo una potenziale mossa che potrebbe sgomberare il campo da dubbi mettendo di fatto KD alla porta. Di cosa si tratta? Lo stesso Bogut l’ha presto spiegato con un tweet:

“C’è una via agevole che Kevin Durant potrebbe percorrere per liberarsi dai Nets di Joe Tsai e nessun analista NBA ne sta discutendo. Un semplice tweet: ‘Liberate Hong Kong’, ‘Liberate Taiwan’. Se ne andrebbe il giorno seguente.”

NBA e Cina, un lungo tira e molla

Le tensioni con la Cina, rientrate solo di recente, hanno in effetti fortemente condizionato gli introiti della lega negli ultimi due anni e la situazione resta delicata. Peraltro fa tuttora discutere la condizione di Enes “Freedom” Kanter, mai più rientrato in orbita NBA perché ritenuto, a suo dire, ‘scomodo’. Il messaggio di Bogut è passato, sia chiaro, ma l’uscita appare piuttosto inopportuna viste le circostanze.

