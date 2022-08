Accordo per l’apertura di un NBA Park in Brasile, a novembre 2022

Nella giornata di lunedì 15 agosto la NBA ha diffuso un comunicato stampa per annunciare la prossima apertura di un NBA Park, parco tematico dedicato, a Gramado (Brasile), in collaborazione con l’operatore locale Parque Basquete Brasil. L’inaugurazione dello spazio di oltre 4000 metri quadrati, prevista nel mese di novembre, farebbe del luogo la più grande destinazione per i tifosi NBA a livello globale.

I dettagli e le foto del nuovo NBA Park in Brasile

Grande soddisfazione nelle parole di Sergio Perrella, NBA Latin America Licensing and Retail Vice President:

“L’apertura della principale destinazione per i fan NBA al mondo a Gramado dice tutto sullo stato [di salute] della pallacanestro in Brasile e siamo impegnati a garantire a tifosi e appassionati un’esperienza unica. Non vediamo l’ora di accoglierli con le famiglie in questo luogo immersive unico nel suo genere, dove potranno celebrare il loro amore per il gioco in modo nuovo e creativo.

The NBA and Nacional Parque Basquete Brasil, an operator of theme parks and entertainment attractions, today announced a collaboration to open NBA Park, the league’s largest fan destination in the world, in Brazil this November. More ➡️ https://t.co/fdvs15FEEy pic.twitter.com/ozy1X7zgTx — NBA Communications (@NBAPR) August 15, 2022

