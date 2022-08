I Miami Heat ritireranno la maglia numero 6 di LeBron James

Giovedì scorso la NBA ha annunciato che, in omaggio a Bill Russell, si sarebbe ritirato il numero 6 nell’intera lega – tranne per quei giocatori che lo stanno attualmente indossando. Tutto questo ha anche sollevato una questione rispetto a LeBron James e il suo numero 6 portato negli anni di Miami. Ma come ci si potrebbe aspettare, il Sun Sentinel riporta che la decisione della NBA di ritirare il numero 6 della leggenda dei Celtics in tutto il campionato non impedirà alle franchigie di celebrare il ritiro di un altro numero 6 di uno dei loro giocatori leggendari.

Miami ha quindi deciso che ritirerà la maglia di LeBron James, il quale si unirà a quella dei suoi ex compagni di squadra storici come Dwyane Wade e Chris Bosh , i quali hanno visto i loro numeri di maglia ritirati non appena la loro carriera è finita. Allo stato attuale, ad eccezione di Boston, il numero 6 è già stato ritirato nelle seguenti squadre: Orlando (6° uomo), Philadelphia ( Julius Erving ), Phoenix (Walter Davis), Sacramento (6° uomo), San Antonio (Avery Johnson). LeBron si unirà a loro presto.

