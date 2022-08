NBA, Jamal Crawford: “Kobe è un eroe per me”

Organizzatore come ogni anno di un torneo pro-am nella sua casa di Seattle (il CrawsOver), Jamal Crawford ha parlato in un’intervista dell’imminente uscita di un documentario dedicato a Kobe Bryant:

“Penso che abbiamo visto l’uomo che era. Tutti hanno visto che giocatore era sul campo. Ma l’uomo non aveva eguali. Racconto sempre la storia di quando è venuto qui per la prima volta, quando non aveva l’obbligo di farlo. C’era anche qualcuno con lui che gli diceva: “No Kobe, non possiamo andare lì”, e ha detto “Jamal gioca, quindi andrò lì con la mia famiglia”. È venuto a trovarmi qui a CrawsOver con tutta la sua famiglia. Per molte persone, quella è stata l’unica occasione in cui hanno potuto vedere Kobe dal vivo. Dopo quel momento ci siamo avvicinati, ci siamo scambiati diversi messaggi, abbiamo discusso… Ed è qualcuno che considero un eroe. Anche se aveva solo 2 anni più di me, è un eroe per me.”