Calendario NBA, Warriors-Lakers come partita di apertura della stagione 2022-2023

È solo questione di giorni prima dell’uscita del calendario NBA 2022-23 (dovrebbe avvenire intorno a ferragosto), ma nel frattempo continuano ad uscire nuove indiscrezioni rispetto alle partite più importanti. Dopo aver spoilerato il programma del Christmas Day 2022, Shams Charania ha aggiunto che la stagione inizierà il 18 ottobre con i campioni in carica dei Golden State Warriors che ospiteranno i Los Angeles Lakers di LeBron James.

Prima del match, ci sarà la cerimonia di consegna degli anelli per il titolo NBA vinto lo scorso giugno da parte dei californiani.

Scheduled for the NBA’s 2022-23 opening night and ring ceremony on TNT: Lakers at Warriors, Oct. 18, sources tell @TheAthletic @Stadium.

— Shams Charania (@ShamsCharania) August 13, 2022