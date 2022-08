NBA, Dwight Howard pronto al salto in WWE?

Ve lo immaginate Dwight Howard su un ring della WWE, la lega professionista di wrestling? Potrebbe accadere in “maniera permanente”. Questo, infatti, quanto annunciato dallo stesso giocatore in una recente intervista. La penna di ESPN e SInow, Arash Markazi, ha condiviso un video in cui il lungo, che nella scorsa annata ha vestito la maglia dei Los Angeles Lakers, si dice speranzoso di trovare una squadra con cui proseguire la sua carriera NBA, ma che se le cose non dovessero andare in questo modo, sarebbe pronto ad unirsi al mondo della WWE.

Dwight Howard said he would like to play in the NBA next season but is ready to transition and join the WWE if that does not happen. His NBA career began in Orlando and he said he’s open to beginning his WWE career in Orlando where the WWE Performance Center is located. pic.twitter.com/VnT0bA1LCB

— Arash Markazi (@ArashMarkazi) July 28, 2022