Deron Williams passa alla boxe: affronterà Frank Gore sul ring

Ora è ufficiale: Deron Williams affronterà l’ex stella della NFL, Frank Gore, in un incontro di boxe di quattro round. Secondo quanto riporta ESPN, l’incontro si svolgerà il prossimo 18 dicembre all’Amalie Arena di Tampa, in Florida, come undercard di Jake Paul contro Tommy Fury.

Ariel Helwani ha anche confermato i dettagli del combattimento, osservando che si svolgerà lungo un massimo di quattro round da tre minuti ciascuno. Williams, 37 anni, è stato tre volte All-Star durante la sua carriera NBA prima di ritirarsi dopo la stagione 2016-17. Il 38enne Gore è stato cinque volte Pro Bowler nei suoi 16 anni nella NFL. Sebbene Gore non sia ufficialmente ritirato, deve ancora trovare una sistemazione con una squadra della lega dopo aver giocato 15 partite (14 da titolare) con i New York Jets l’anno scorso.

Gore, lo scorso settembre, ha spiegato a NFL.com che ha lavorato su una transizione alla boxe:

“Mi sono allenato per entrambi gli sport: football e boxe. Ho sempre amato la boxe, quindi è qualcosa che faccio con piacere.”

Williams, invece, è stato un campione di wrestling statale al liceo ed è comproprietario della palestra Fortis MMA a Dallas. Ha quindi evidenziato di come il suo background lo dovrà aiutare nel prossimo incontro:

“Gli sport da combattimento hanno fatto parte della mia vita sin da giovane età. Prima di diventare un giocatore di basket, ero un wrestler. Dal 2015 ho avuto il privilegio di possedere una palestra di MMA, e grazie a questo mi sono allenato in varie discipline marziali per rimanere in forma. Nell’ultimo anno, ho aspettato l’occasione giusta per tradurre la mia formazione in un debutto professionale. Succederà il 18 dicembre contro Frank, uno dei giocatori NFL fisicamente più forti della storia .”

