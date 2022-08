Boston Celtics, il calendario della preseason NBA 2022-2023

In settimana i Boston Celtics hanno ufficialmente presentato il calendario della loro preseason NBA sul sito ufficiale.

La prima partita della preseason dei Celtics li vedrà di scena sul parquet incrociato del TD Garden contro gli Charlotte Hornets di LaMelo Ball. Al TD Garden è finita la scorsa stagione dei biancoverdi e dal TD Garden ripartirà la rincorsa al Larry O’Brien Trophy di quest’anno sperando in un finale diverso.

60 days until we’re back on the parquet ☘️⏳ pic.twitter.com/b48BmnVQXg

— Boston Celtics (@celtics) August 3, 2022