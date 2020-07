Nate Robinson si da alla boxe: sfiderà Jake Paul il 12 settembre

Avremmo potuto scrivere un pezzo riguardo solo il ritorno sul ring di Mike Tyson, che a 54 anni ha ancora voglia di dimostrare al mondo quanto vale, ma l’epicità del 12 settembre ha raggiunto nuove vette: ad indossare i guantoni da boxe quella stessa sera ci sarà anche l’ex NBA Nate Robinson. Come riportato da Shams Charania, l’ex playmaker sfiderà sul quadrato lo youtuber Jake Paul.

Former NBA guard Nate Robinson and YouTube star Jake Paul make it official: They tell me they will be fighting Sept. 12 as an undercard to Mike Tyson vs. Roy Jones Jr. in California. pic.twitter.com/ClEP64JZFp — Shams Charania (@ShamsCharania) July 23, 2020

Così, dopo 11 anni di onorata carriera per Robinson potrebbe iniziare una seconda vita sportiva. La carriera cestistica di Nate infatti, nonostante sia sviluppata in maniera discontinua, è durata oltre una decade. Scelto alla 21esima chiamata del Draft 2005 da New York, The Gadget, ha trascorso cinque anni in maglia Knicks per poi iniziare un pellegrinaggio tra varie franchigie Nba. Boston, Oklahoma, Warriors, Denver ma anche New Orleans e Pelicans. L’unica altra franchigia in cui ha trovato più o meno le stesse soddisfazioni degli esordi è stata Chicago, dove ha trascorso un biennio da protagonista anche a causa dell’infortunio di Rose.

Ma le vette più alte della sua carriera le ha raggiunta per l’incredibile atletismo comparato alla sua altezza “sottomisura” per gli standard NBA. Nonostante infatti sia alto 175 cm, Robinson è dotato di un salto che gli ha permesso non solo di stoppare Yao Ming (229 cm) nel 2006. Soprattutto è stato campione della gara delle schiacciate per 3 anni, record nella NBA.

Ora per Nate Robinson con la boxe si apre una nuova sfida, assolutamente inedita. Sarà curioso vedere come il veterano si comporterà con i guantoni al posto del pallone da basket. La muscolatura però c’è tutto e l’avversario sembra anche alla sua portata. Lo youtube infatti vanta un solo incontro professionistico, perso. Insomma, inesperto praticamente quanto Nate.

Per il 12 settembre insomma, tocca preparare i popcorn non solo per il ritorno di Tyson.

