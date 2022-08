NBA, gli ultimi movimenti dei Portland Trail Blazers: arrivano altri due giocatori

Dopo la vittoria nella Summer League di due settimane fa, la firma di Jabari Walker e i dubbi su Eric Bledsoe è tempo di operazioni minori in casa Portland Trail Blazers. È infatti recente la notizia di un accordo tra la franchigia e Norvell Pelle, che sarà al training camp della franchigia dell’Oregon. Il giocatore, di origini libane, classe 1993, cercherà di strappare l’ultimo two-way contract disponibile. La sua carriera è caratterizzata da diversi saliscendi in NBA e NBA G-League. La scorsa stagione ha giocato per i Cleveland Charge con una media di 6.7 punti, 5.2 rimbalzi e 0.7 assist. A riportare la notizia Adrian Wojnarowski con un classico tweet.

The Trail Blazers are signing free agent center Norvel Pelle to a training camp deal, sources tell ESPN. — Adrian Wojnarowski (@wojespn) August 3, 2022

A dare del filo da torcere a Pelle ci sarà anche Isaiah Miller. Anch’esso proveniente dalla G-League ha speso la scorsa stagione ai Iowa Wolves con i quali ha mantenuto medie di 12.7 punti, 4.7 rimbalzi e 3.2 assist in 32 partite giocate. Miller ha giocato la Summer League vestendo la maglia degli Utah Jazz prima di ricevere l’invito da parte dei Blazers. Questa volta a riportare la notizia è stato Chris Haynes di Yahoo Sports attraverso un tweet

Free agent guard Isaiah Miller has reached an agreement with the Portland Trail Blazers for an opportunity to make the roster, league sources tell @YahooSports. — Chris Haynes (@ChrisBHaynes) August 3, 2022

