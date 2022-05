L’ex giocatore NBA Glen Davis entra nel mondo della boxe

Secondo le indiscrezioni raccolte da Shams Charania di The Athletic, Glen “Big Baby” Davis, ex giocatore NBA e vincitore dell’anello nel 2008 con la maglia dei Boston Celtics, comincerà un nuovo capitolo della sua carriera sportiva dandosi al pugilato.

Hoops-boxing crossover: 8-year NBA vet Glen “Big Baby” Davis is targeted to be part of Jake Paul’s PPV event on Aug. 13, per sources. Paul’s Most Valuable Promotions was working on Davis-Larry Sanders, but is now evaluating new opponent due to Big 3 commitment for Sanders. — Shams Charania (@ShamsCharania) May 26, 2022

Ricordato dagli amanti della pallacanestro per l’imponente stazza abbinata ad un repertorio tecnico insospettabile, Davis è stato cooptato dalla compagnia organizzativa di proprietà di Logan Paul (Most Valuable Promotions) e farà il suo esordio sul ring in data 13 agosto. Come riportato da Charania, Big Baby dovrà ancora pazientare prima di conoscere il nome del suo sfidante, dal momento che Larry Senders, a sua volta ex giocatore NBA designato inizialmente come avversario ideale per il debuttante Davis, ha raggiunto un accordo con Big 3 e non potrà partecipare ad eventi sportivi patrocinati da altre compagnie.

Davis, apparso per l’ultima volta su un parquet NBA nel 2015, ha giocato complessivamente 514 partite nella lega, vestendo le maglie di Celtics, Magic e Clippers. Il prodotto di LSU, nell’intervallo di partite preso in considerazione, ha saputo mantenere una media di 8.0 punti e 4.4 rimbalzi a partita.

