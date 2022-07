NBA, Tatum sui Celtics: “Chimica di squadra? Chi ben comincia è a metà dell’opera”

I Boston Celtics sono tornati alle Finals NBA a 12 anni di distanza dall’ultima volta e ora non vogliono certo attenderne altrettanti prima di riproporsi sul palcoscenico che mette in palio il titolo l’anello di campioni. A margine del suo camp estivo rivolto ai giovani Jayson Tatum ha posto le basi per la continuità insistendo sul gruppo ormai rodato che forma il nucleo del roster biancoverde.

Celtics pronti ad arrivare in fondo alla stagione NBA 2022-2023

Ecco le dichiarazioni del numero 0 a NBC Sports:

“Siamo rimasti tutti in contatto tra di noi, probabilmente dal mese prossimo inizieremo a ritrovarci in palestra, qualcuno si unirà più tardi ma risolveremo anche quest’aspetto. La chimica di squadra? Chi ben comincia è a metà dell’opera. Puoi avere un gruppo pieno zeppo di talento ma non per forza si amalgama bene assieme. Abbiamo colto il punto da gennaio in poi e come avete visto non ci siamo più voltati indietro.”



Tatum ha più volte ribadito che con un avvio più convincente in termini di risultati avrebbe potuto giocarsi diverse carte per il premio MVP della scorsa stagione NBA, poi assegnato a Nikola Jokic per il secondo anno di seguito. Fermo restando che gli obiettivi di squadra vengono prima di qualsiasi riconoscimento individuale, la raggiunta consapevolezza potrebbe fare la differenza.

