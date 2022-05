NBA, Nikola Jokic MVP 2021-2022: la premiazione e l’esito della votazione

Nikola Jokic è ufficialmente l’MVP NBA per la stagione 2021-2022. La lega ha diffuso l’esito della votazione per il premio individuale più prestigioso: il serbo dei Denver Nuggets si è imposto per il secondo anno consecutivo. Completano il podio, nell’ordine, Joel Embiid e Giannis Antetokounmpo.

La votazione MVP NBA: nomi e numeri

Il sistema di votazione non varia rispetto agli altri premi già assegnati. Un panel di 100 votanti ha indicato una classifica di cinque nomi in ordine di preferenza. 10 punti per ogni voto al primo posto, poi a scalare per il secondo (7), terzo (5), quarto (3) e quinto (1). La somma dei voti ha definito la graduatoria. Per Jokic 65 voti come prima preferenza.

Nikola Jokic premiato, in Serbia

Il centro dei Nuggets ha ricevuto il trofeo di ritorno da un giro a cavallo nel suo paese: la scena merita.

Surprise in Sombor✈️🇷🇸 We flew to Serbia to surprise the BACK-TO-BACK MVP! And, wow, this moment was special. pic.twitter.com/aFvIEDgnSj — Denver Nuggets (@nuggets) May 11, 2022

