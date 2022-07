I 50 punti di Paolo Banchero nella lega Pro-Am di Jamal Crawford, stanotte: quanta NBA presente

Dopo le due uscite in Summer League NBA 2022, Paolo Banchero è tornato a giocare stanotte, nella sua Seattle, partecipando alla lega Pro-Am The CrawsOver, nata da un’idea di Jamal Crawford. Come già accaduto per la Drew League – dove peraltro registriamo i 45 punti di Isiah Thomas – la diretta streaming dei match è stata resa disponibile attraverso la app ufficiale NBA.

Trae Young, Dejounte Murray, John Collins e i rookie più attesi, da Holmgren a Banchero: che show nella notte al The CrawsOver!

Seattle ha accolto al meglio tante stelle della lega. Paolo Banchero e Chet Holmgren, rispettivamente prima e seconda scelta assoluta al Draft NBA 2022, hanno giocato in squadra assieme, regalalando spettacolo. 52 punti anche per Jaden McDaniels, da ricordare con una foto.

Sonics with a win over Ball Is Life @thecrawsover Paolo Banchero: 50 PTS, 9 REB

Jaden McDaniels: 52 PTS, 11 REB

Chet Holmgren: 34 PTS, 14 REB, 8 BLK 📷 @shobasketball pic.twitter.com/G0UZEtqA2q — Ballislife.com (@Ballislife) July 30, 2022

I 50 punti di Paolo Banchero: highlights