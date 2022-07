Quando inzia la stagione NBA 2022-2023: le tappe per il nuovo calendario

Inizio stagione NBA 2022-23: quando verrà svelato il calendario delle partite?

Archiviata la Summer League NBA 2022 con la vittoria dei Portland Trail Blazers, dovremo pazientare ancora un po’ per l’inizio ufficiale della prossima regular season. Il calendario NBA 2022-2023 dovrebbe essere svelato nella sua versione integrale, come di consueto, attorno alla metà di agosto. Priorità anche mediatica alla serata d’apertura che segnerà l’inizio delle competizioni, con la cerimonia di consegna degli anelli ai Golden State Warriors campioni in carica. Fari puntati inoltre sul tradizionale Christmas Day – con cinque partite coast to coast in rapida successione – e sul Martin Luther King Day. Per i fan del Vecchio Continente un appuntamento è già fissato: NBA Paris Game 2023 il 19 gennaio 2023, di fronte Chicago Bulls e Detroit Pistons.

30 anni dopo, l’All-Star Game di nuovo nello Utah

L’All-Star Weekend NBA, invece, dovrebbe animare Salt Lake City tra il 17 e 19 febbraio. Condizionale d’obbligo sulla location, anche se ad oggi non risultano sviluppi in merito a un eventuale cambiamento di sede.

Play-in ultima spiaggia per l’accesso alla postseason NBA

Il Play-in resta confermato visti sopratutto gli ottimi ascolti fatti registare a livello di rating televisivi. Coinvolte le squadre che, al termine delle 123o partite di stagione regolare NBA occuperanno le posizioni 7-10 in ciascuna Conference.