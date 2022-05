Boston alle NBA Finals, Udoka: “Tipica vittoria Celtics”; Jayson Tatum MVP della serie

Vittoria wire to wire, la terza in trasferta della serie per i Boston Celtics, che si qualificano alle NBA Finals 2022 dopo il successo in Gara 7 sul parquet degli Heat. I brividi dati dal parziale Miami Heat e la tripla corta sul primo ferro da parte di Jimmy Butler hanno aggiunto drama a una partita dalla posta in palio elevatissima.

Boston Celtics di nuovo in corsa per il titolo NBA, 12 anni dopo

Ime Udoka riflette sul successo ottenuto ma guarda già avanti:

“È stato bellissimo, doveva essere difficile evidentemente con due Gare 7 nelle recenti serie. Se stasera avessimo tenuto gli avversari attorno a quota 90 punti sapevamo che avremmo avuto chance. Così è stato, direi una tipica vittoria Celtics. La difesa è la nostra identità. […] Vengo dall’atmosfera Spurs, questa squadra è di quel calibro. Vincere il campionato è il prossimo passo, 4 vittorie ancora. […] Bello vedere sorriso sui visi di [Jayson Tatum], Jaylen Brown e Marcus Smart, che avevano già giocato e perso a questo livello Playoff. Abbiamo giocato bene contro Golden State in stagione, credo che Miami ci abbia preparato ad affrontare un po’ delle loro situazioni di gioco off the ball. Siamo pronti alla sfida.”



Jayson Tatum ha vinto il Larry Bird Trophy assegnato da quest’anno all’MVP delle Eastern Conference Finals:

”Un grande onore. Era la mia terza volta alle Conference Finals e superare l’ostacolo con questa squadra è tutto per me. Non potrei essere più orgoglioso della squadra, non erano in tanti a credere in noi. Abbiamo preso la strada più difficile e ha funzionato.”

