NBA, The Athletic e le pagelle alla offseason: Nuggets e Thunder le migliori

Come ogni anno la redazione di The Athletic prova a dare i voti al mercato delle 30 franchigie dell’NBA. Denver abile d’aver blindato il gioiello e doppio MVP Nikola Jokic ed aver rafforzato la squadra con gli arrivi di Kentavious Cadwell-Pope e Bruce Brown, oltre ai rookie Christian Braun e Peyton Watson si guadagna una bella A.

Medesimo voto e discorso per gli Oklahoma City Thunder che grazie alle scommesse del Draft (ben 4 rookie a roster – Chet Holmgren, Jalen & Jaylin Williams e Ousmane Dieng) punta ad una stagione di sviluppo. Inoltre Sam Presti ha esteso gli accordi con Luguentz Dort e Kenrich Williams, entrambi undrafted. Per Pistons, Rockets, 76ers e Timbervolwes una A-.

Ultimi in classifica i Miami Heat, unica squadra con una C in pagella. La partenza di PJ Tucker (ancora da trovare il sostituto) e le continue chiacchiere attorno a Kevin Durant e Donovan Mitchell, senza che nessuno dei due sia ancora approdato, sembrano pesare per lo staff del sito web.

Cinque le squadre ancora con giudizio sospeso: Hornets, Nets, Lakers, Jazz e Knicks. Per quest’ultime è importante sciogliere gli ultimi nodi di mercato prima dell’inizio del training camp. Voti che dovranno per forza rivisti prima dell’inizio della regular season, quando si conosceranno i destini sportivi di altri atleti, specialmente dei già citati Kevin Durant e Donovan Mitchell.

